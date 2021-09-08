Мехико, 8 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Более 70 повторных подземных толчков зафиксировали в Мексике после мощного землетрясения, сообщает мексиканская сейсмологическая служба на официальной странице в Twitter.

Martin Luff Землетрясение

«Зафиксировано 73 повторных толчка после землетрясения магнитудой 7,1 в Герреро», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что магнитуда самого сильного из этих афтершоков составила 5,2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологическая служба Мексики заявила о землетрясении магнитудой 6,9 в штате Герреро. Его очаг находился в 11 километрах от Акапулько на глубине десяти километров. Позднее ведомство уточнило, что магнитуда сейсмособытия составила 7,1.