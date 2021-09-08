Пекин, 8 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Американский научно-фантастический боевик «Главный герой» продолжал лидировать в кинопрокате на материковой части Китая 7 февраля, показали данные, опубликованные информационной сетью China Movie Data, сообщает агентство Синьхуа.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

Картина повествует о банковском кассире, который внезапно обнаруживает, что в действительности он является второстепенным персонажем в компьютерной игре с открытым миром, в результате чего принимает решение стать главным герой своей собственной истории.

Фильм собрал около 11,55 млн юаней ($1,79 млн) на 12-й день проката. За ним последовал китайский боевик «Перекрестный огонь», который принес 6,61 млн юаней. Еще один научно-фантастический боевик «Война будущего» занял третье место, а кассовые сборы его достигли 4,81 млн юаней.