Тегеран, 8 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. 7 сентября вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари объявил, что 80 из ста афганских студентов были приняты в четыре иранских университета при поддержке Фонда национальной элиты Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Вице-президент Ирана по науке и технологиям также заявил об интенсивной поддержке деятельности элитных афганских стартапов и предпринимателей в течение последних двух лет.

«Присутствие афганской элиты и предпринимателей помогает нашему экономическому обмену, развитию отношений и экспорту иранской продукции, а также расширению научных и экономических связей между мусульманскими и соседними странами», — отметил он.

Саттари сообщил в своем аккаунте в Instagram, что в настоящее время эти афганцы управляют более чем 45 наукоемкими компаниями в Иране.

Между тем, Тегеранский университет имени Алламеха Табатабая в текущем году предоставит стипендии 35 преподавателям и талантливым студентам Афганистана.