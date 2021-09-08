Пермь, 8 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении местной жительницы, признав ее виновной в истязании сына-подростка и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, сообщает краевая прокуратура.

(сс) Devanath Ребенок

Установлено, что с апреля по сентябрь 2019 года родная мать била и оскорбляла мальчика, не заботилась о сыне и содержала ребёнка в антисанитарных условиях, не обеспечивала продуктами питания и одеждой. Пенсию и соцпособия тратила на себя.

Суд назначил женщине три года и два месяца лишения свободы. Исполнение наказание отсрочено до достижения ее вторым ребенком 14-летнего возраста. Приговор суда в законную силу не вступил.

Мальчик, ставшей жертвой истязания, изъят из семьи. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в надзорном ведомстве.