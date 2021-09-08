Тегеран, 8 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. 7 сентября пресс-секретарь Председательствующего совета парламента Ирана Незамоддин Мусави заявил, что страна хорошо проинформирована о событиях в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на пресс-конференции по итогам закрытого брифинга с командующим силами Стражей исламской революции (КСИР) в Кудсе, Мусави отметил, что командующий Эсмаил Каани проинформировал членов парламента точной, документированной информацией о ситуации в Афганистане.

Он подчеркнул, что замечания генерала Каани на брифинге наводят на мысль о том, что Иран внимательно следит за развитием событий в Афганистане, поскольку это очень важно для страны с различных сторон.

«Иранские агентства не были удивлены развитием событий в Афганистане», — сказал он, подчеркнув, что Исламская Республика Иран была готова как в дипломатическом, так и в оборонном аспектах отреагировать на то, что происходит в соседней стране.

Он высказал мнение, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали свои усилия по установлению контроля с тех пор, как несколько лет назад Соединенные Штаты оказались не в состоянии управлять делами в стране.

Депутат указал на внутриафганские встречи, проведенные в Иране в начале текущего года, сообщив, что американцы оказывали давление на правительство Афганистана и препятствовали инициативе Ирана, что привело к краху правительства.