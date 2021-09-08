Тегеран, 8 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран стремится к отмене санкций и снижению зависимости от продажи нефти; таким образом, она полна решимости расширить торговые связи с соседними странами, заявил аналитик по внешней политике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 сентября.

Реза Мирабян рассказал журналистам IRNA, что 13-я администрация Ирана стремится к более тесным отношениям с соседними государствами в регионе Западной Азии, отметив, что такая внешняя политика была принята и предыдущими иранскими лидерами.

Аналитик по вопросам арабского мира далее сообщил, что Иран стремится отменить санкции, а с другой стороны, планирует уменьшить свою зависимость от продажи нефти. «Страна уделяет приоритетное внимание развитию торговли с соседями в целях увеличения ненефтяного экспорта», — подчеркнул эксперт.

Что касается переговоров между Саудовской Аравией и Ираном по улучшению отношений, он заявил, что для первого шага обе страны должны вновь открыть свои посольства, что может помочь улучшить взаимоотношения.

По словам эксперта, власти Саудовской Аравии пытались положиться на Соединенные Штаты, чтобы проложить путь к прямому конфликту с Ираном, однако их попытка не принесла для них никаких плодов, поэтому после смены власти в Белом доме саудовцы изменили свою политику в отношении Исламской Республики.

«Вашингтон не в состоянии продолжать оказывать полную поддержку Эр-Рияду», — сказал Мирабян, отметив, что США сократили количество вооруженных сил и техники в Саудовской Аравии.