Абакан, 8 сентября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 18 750 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 сентября в региональном правительстве.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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За прошедшие сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 111 человек, выздоровели 230 ковид-пациентов.

На сегодняшний день в регионе амбулаторно лечатся 2043 пациента с коронавирусной инфекцией, в стационарах — 565. К аппаратам ИВЛ подключены 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Хакасии выявили 112 носителей коронавируса.