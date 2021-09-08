Бангкок, , 06:55 — REGNUM Китайский гигант карточных платежей China UnionPay объявил о своем сотрудничестве с крупнейшим банком Таиланда в подключении оплаты QR-кодом к мобильному банкингу и электронному кошельку BeWallet Банка Бангкока, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

QR-код geralt

Приложение, разработанное банком Бангкока, является одним из наиболее часто используемых мобильных платежных инструментов в Таиланде и входит в тройку лидеров по количеству пользователей в стране.

Теперь клиенты могут привязать свои карты UnionPay, выпущенные банком Бангкока, к сервису приложений или открыть виртуальный счет UnionPay для совершения платежей с помощью QR-кодов UnionPay в 45 странах и регионах мира. Ожидается, что новая услуга еще больше упростит цифровые платежи для владельцев карт Банка Бангкока.

За прошедшие годы China UnionPay расширила свою международную сеть, охватывающую около 180 стран и регионов по всему миру. Она также выпустила более 160 млн карт за пределами материковой части Китая, охватывая все страны АСЕАН.