Москва, 31 марта, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Российские специалисты нашли в трофейных украинских беспилотниках аккумуляторы, которые применяет в марсианской миссии американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Один из первых FPV-дронов противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА», — рассказал он «РИА Новости».

Кузякин предположил, что первые такие БПЛА Украина собирала с помощью американских «партнёров». Также эксперт добавил, что эти батареи были установлены, потому что рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при низких температурах.

Кроме того, гендиректор ЦКБР указал, что это очень дорогие аккумуляторы и их обычно не применяют в кустарной технике.

Вместе с тем специалисты центра обнаружили в трофейных беспилотниках алюминиевые сплавы, которые США используют в космической программе. Дмитрий Кузякин предположил, что американцы в первые месяцы специальной военной операции (СВО) поставили Киеву FPV-дроны, но у подрядчика не было других доступных материалов.

«В нём (подобном алюминии. — Прим. ред.) 70% — обычные сплавы, а 30% — две страницы различных гомеопатических присадок, обеспечивающих алюминию стабильность в вакууме. Вот для чего FPV-дрону такой алюминий?» — задался вопросом эксперт.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с начала СВО российские войска уничтожили свыше 17 тыс. беспилотников ВСУ.

Кроме того, РФ начала применять в зоне спецоперации новые модификации БПЛА. В частности, FPV-дроны «Джокер», транслирующие видео в режиме реального времени, заставили сдаться в плен роту ВСУ. Увидев массовое применение российских беспилотников, 60 боевиков киевского режима сразу прекратили сопротивление.

Ранее гендиректор ЦКБР извещал о создании и применении в зоне СВО FPV-дрона «Джокер-10», который может в течение месяца находиться в засаде, ожидая дистанционного включения. При попадании к противнику такой беспилотник взрывается.