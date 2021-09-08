Тегеран, 8 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. 7 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что его министерство уделяет приоритетное внимание обеспечению вакцинами против COVID-19 и приветствует сотрудничество частного сектора в этой области. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно заявлению министерства иностранных дел, Амирабдоллахиан сделал эти замечания на встрече, состоявшейся в Тегеране, с сотрудниками Иранской торгово-промышленной палаты, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Также на встрече присутствовали главы совместных торговых палат Ирана с соседними странами и некоторыми другими государствами.

Обращаясь к участникам, министр иностранных дел охарактеризовал частный сектор как элемент, который играет ведущую роль в укреплении отношений между странами. «Данный элемент также содействует укреплению внешней политики страны», — отметил Амирабдоллахиан.

Затем он выразил решимость министерства иностранных дел поддерживать частный сектор, осуществляющий деятельность совместно с другими странами.