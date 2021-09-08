Ульяновск, 8 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям, за последние сутки, 7 сентября, в регионе официально выявлено 274 носителя коронавируса. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 275 случаев заражения SARS-CoV-2. Отметим, что последние три недели заболеваемость постепенно снижается.

В управлении отмечают, что с начала пандемии в регионе сделано 1 152 403 лабораторных теста на коронавирус. Под наблюдением находится 13 619 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала прививочной кампании от COVID-19 в Ульяновскую область поступило более 423 тыс. комплектов препаратов, в том числе 322 тыс. доз «Спутника V». По данным на 6 сентября, остаток вакцины в регионе с учётом новых поступлений превышает 87 тыс. доз.