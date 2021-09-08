Пермь, 8 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В онкоцентре Перми откроется класс роботехники для детей, которые проходят длительное лечение. Медучреждению уже передали оборудование, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь пермского Технопарка Наталья Першина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Класс робототехники

Занятия начнутся уже в сентябре, учебная программа сформирована. Ребята, являющиеся пациентами онкоцентра, будут изучать физику, программирование и современные технологии — всё это поможет детям больше узнать об инженерных специальностях, развить креативность и критическое мышление.

Проект рассчитан на детей от 12 до 17 лет, каждый месяц у них будет проходить групповые и индивидуальные занятия.

Инициаторы проекта считают, что «Технопарк в онкоцентре» вписывается идеально: реабилитация средствами робототехники помогает подросткам освоить азы профессии инжиниринг, пока они проходят длительное лечение. И время, проведённое в больнице, течёт быстрее и с пользой.