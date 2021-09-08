Якутск, 8 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В арктических территориях Якутии началась проверка деятельности служб спасения с учётом климатических угроз. Регион стал одним из участников межведомственных учений «Безопасная Арктика-2021», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства региона.

73.mchs.gov.ru Учения в Ульяновске

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Основным населённым пунктом, где будет проводится это мероприятие, стал посёлок Тикси Булунского района республики. Во время учений там отработали аварийную посадку воздушного судна в аэропорту Тикси и тушение природного пожара. Среди целей учений также апробация новейших образцов спецтехники и технологий и оценка эффективности тактики подразделений МЧС.

«В Год науки и технологий в нашей стране проводятся масштабные учения в Арктике, чтобы не только технически, но и научно проверить нашу готовность к чрезвычайным ситуациям, связанным с изменением климата: таянием многолетней мерзлоты, лесными пожарами», — сказал председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кольском заливе Мурманской области стартовали масштабные межведомственные учения «Безопасная Арктика». В учениях принимают участие почти 400 человек.