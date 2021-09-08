Москва, 8 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Один человек погиб при пожаре в выселенном доме на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Трагический инцидент произошёл в доме, расположенном на 11-й Парковой улице в выселенном доме. Площадь возгорания составила восемь кв. метров. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали пламя.

При обследовании дома спасатели обнаружили погибшего человека. В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано, на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов. Устанавливается личность погибшего, обстоятельства его гибели, а также причина пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении пожарными шести человек из горящей квартиры на севере Москвы.