Чебоксары, 8 сентября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Чувашии определился подрядчик по капитальному ремонту участка дороги Чебоксары — Сурское в Красноармейском районе. При начальной цене в 344,1 млн рублей стоимость контракта составила 340 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (подведомственное министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашии). Речь идёт о капитальном ремонте дороги Чебоксары — Сурское в Красноармейском районе (1 этап, км 48+125 — км 53+120). Это участок протяжённостью 5,022 км с шириной проезжей части в семь метров с семью водопропускными трубами.

Ремонт будет идти семь месяцев с двумя технологическими перерывами и должен завершиться к осени 2023 года.

Начальная цена контракта составила 344 155 931 рубль. Данные средства выделены из республиканского бюджета Чувашии.

Контракт заключён 6 сентября с ООО «Воддорстрой» по цене 340 000 000 рублей. В том числе в 2021 году будет оплачено 2 332 607 рублей, в 2022 году — 4 939 621 рубль, в 2023 году — 332 727 772 рубля. Таким образом, начальная цена снижена по итогам аукциона на 4,155 млн рублей, или на 1,2%.