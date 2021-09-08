Участок дороги Чебоксары – Сурское отремонтируют за 340 млн рублей
Чебоксары, 8 сентября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Чувашии определился подрядчик по капитальному ремонту участка дороги Чебоксары — Сурское в Красноармейском районе. При начальной цене в 344,1 млн рублей стоимость контракта составила 340 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (подведомственное министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашии). Речь идёт о капитальном ремонте дороги Чебоксары — Сурское в Красноармейском районе (1 этап, км 48+125 — км 53+120). Это участок протяжённостью 5,022 км с шириной проезжей части в семь метров с семью водопропускными трубами.
Ремонт будет идти семь месяцев с двумя технологическими перерывами и должен завершиться к осени 2023 года.
Начальная цена контракта составила 344 155 931 рубль. Данные средства выделены из республиканского бюджета Чувашии.
Контракт заключён 6 сентября с ООО «Воддорстрой» по цене 340 000 000 рублей. В том числе в 2021 году будет оплачено 2 332 607 рублей, в 2022 году — 4 939 621 рубль, в 2023 году — 332 727 772 рубля. Таким образом, начальная цена снижена по итогам аукциона на 4,155 млн рублей, или на 1,2%.