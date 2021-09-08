Пекин, 8 сентября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. На Праздник середины осени в Китае, который начинается 19 сентября и в этом году и продлится три дня, будет представлено несколько кинопремьер, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дракон

Хотя такие долгожданные фильмы, как «Битва на озере Чанцзинь», выйдут в более прибыльный период для кино в Поднебесной — на День образования КНР, Празднику середины осени в Китае все еще есть что предложить кинозрителям.

Фильм-катастрофа «Облачная гора» с Чжу Илуном в главной роли, предварительный показ которого недавно стартовал, официально выйдет 17 сентября — всего за два дня до праздника. Он остается одним из самых ожидаемых фильмов праздника, согласно платформе Maoyan.

19 сентября выйдет несколько картин, в том числе романтический фильм «Быть с тобой», семейная драма «Все о моей матери» с Сюй Фан в главной роли, комедийная драма «Счастье как сок», анимационное приключение «Тролль: история с хвостом», согласно уже раскрытому расписанию, которое может быть изменено по мере приближения праздника.

Также в тот же день планируется выпустить документальный фильм Цзя Чжанкэ «Плыви, пока море не станет синим», который привлекает внимание к группе китайских писателей, в том числе Цзя Пинва, Юй Хуа и Лян Хуна.

Кассовые сборы Китая, полученные с 1 января по 7 сентября достигли 33,22 млрд юаней (около $5,15 млрд), что значительно ниже показателя за аналогичный период 2019 года до пандемии COVID-19.