Гонконг, Китай, , 06:39 — REGNUM По меньшей мере четыре представителя руководства оппозиционного «Гонконгского альянса в поддержку патриотического демократического движения в Китае» были задержаны гонконгской полицией, 8 сентября сообщило издание South China Morning Post.

Арест ThePixelman

Отмечается, что аресты начались из-за отказа этой политической силы сотрудничать с правоохранительными органами и раскрыть информацию о деятельности объединения. Письма с соответствующими требованиями были разосланы еще 25 августа.

В них организации предписывалось предоставить полиции в течение двух недель сведения об участниках объединения, источниках финансирования, а также связях с силами за рубежом. По истечении срока оппозиционеры не выполнили выдвинутые требования.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа гонконгские власти дисквалифицировали на пять лет единственного оппозиционного депутата, остававшегося в составе законодательного совета Гонконга. Этот шаг объяснили тем, что парламентарий не прошел «проверку на патриотизм».

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