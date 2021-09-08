Якутск, 8 сентября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о развитии Якутска до 2032 года. Столицу республики намерены сделать лучшим для жизни человека городом в мире, стоящим на вечной мерзлоте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства республики.

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Инфраструктуру Якутска намерены развивать в соответствии с лучшими стандартами северных городов. В столице республики собираются создать доступную, удобную и безопасную транспортную систему. В приоритетах также рост благосостояния граждан и реализация возможностей и идей каждого горожанина. Указ определит приоритетные направления развития Якутска на десять лет вперед.

«Сейчас мы ставим ещё более амбициозные задачи развития Якутска — как достойной столицы Якутии, как одного из крупнейших региональных центров России. За предстоящее десятилетие Якутск должен стать в один ряд с самыми лучшими городами страны по качеству жизни и человеческого капитала. Своё 400-летие в 2032 году наша столица должна встретить лучшим городом в мире на вечной мерзлоте, лучшим для жизни людей в нашем суровом климате — безопасным, комфортным и доброжелательным городом», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии прекратился миграционный отток и начался прирост населения. Об этом заявила министр экономики республики Майя Данилова.