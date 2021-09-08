Токио, , 06:35 — REGNUM Япония направит в Катар своих представителей для переговоров с афганским радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил генсек японского правительства Кацунобу Като на пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для осуществления практических контактов с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Япония направляет в столицу Катара, Доху, официального представителя правительства Цукасу Уэмуру», — заявил он.

По словам Като, представитель будет вести переговоры с афганскими радикалами, а также с представителей стран — членов G7. Он также пообещал обеспечить безопасность японских граждан, оставшихся на территории Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа представитель афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин заявил о желании исламистов наладить отношения с Японией. Также он выразил надежду, что Токио возобновит работу японского посольства в Кабуле.

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