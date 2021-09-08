Чанша, Китай, 8 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Строительство новой школы, предназначенной для обеспечения 12-летнего образования от начальной до старшей средней школы, завершилось в городе Сянтань в провинции Хунань в центральном Китае, сообщает 6 сентября газета China Daily.

My own photo Китайские школьники

Экспериментальная школа, созданная совместно правительством города экспериментальной школой при Университете Сянтань планирует принять 4400 учащихся. Проект также включает в себя строительство дорог и парка поблизости, среди прочего, в дополнение к кампусу.

Весь проект охватывает земельный участок площадью 962 му, или 64 га с общим объемом инвестиций около 9,3 млрд юаней ($1,44 млрд).