Село Никольское, Камчатский край, 8 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано сейсмологами у острова Беринга в акватории тихого океана. Об этом 8 сентября сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Цитата из к/ф «Землетрясение». Реж. Марк Робсон. 1974. США Калифорния. После сильного толчка

Подземный толчок произошёл в 05:28 мск, очаг землетрясения залегал на дне Тихого океана на глубине 44 км от уровня моря. Ближайший к эпицентру землетрясения населённый пункт Никольское (проживает около 800 человек) располагался в 43 км на юго-восток.

В пресс-службе МЧС Камчатского края уточнили, что никто из жителей острова в оперативные службы не обращался. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о втором за сутки землетрясении в Приангарье.