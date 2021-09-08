Кызыл, 8 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев в регионе за весь период пандемии достигло 10 622.

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Диагноз подтвердился у жителей города Кызыла, а также Кызылского, Тандинского, Улуг-Хемского, Пий-Хемского, Тоджинского и других районов.

«Из 63 заболевших мужчин — 29, женщин — 34. По возрасту: детей до 17 лет — 20, от 18 до 49 лет — 25, от 50 до 64 лет — 11, старше 65 лет — 7», — отметили в минздраве.

В стационарах Кызыла по состоянию на 8 сентября лечатся 292 больных с COVID-19. Состояние 61 из них оценивается, как тяжёлое, 24 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигла 53%.