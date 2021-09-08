Владивосток, 8 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 3 сентября подписал распоряжение, которым расширил перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 6 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Quotidiendutourisme.com Электронная виза

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Распоряжением, в том числе, утверждены изменения в раздел II, касающиеся дальневосточных воздушных пунктов пропуска — аэропорты Кневичи во Владивостоке, Хомутово в Южно-Сахалинске.

Кроме того, добавился ещё один раздел — VII, который определяет речные пункты пропуска и включает Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин 31 июля 2020 года подписал закон, который вводит с 1 января 2021 года универсальную единую электронную однократную визу для въезда в Россию.