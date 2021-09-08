Абакан, 8 сентября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. На заимке Лыковых на территории заповедника «Хакасский» (Таштыпский район) 7 сентября произошёл пожар. Как сообщили ИА REGNUM 8 сентября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, спасатели вылетели на место для оценки обстановки.

Ako.ru Агафья Лыкова

По предварительным данным, возгорание потушили три волонтёра. Огонь повредил крышу и потолок хозпостройки. Пострадавших нет. В том числе не пострадала отшельница Агафья Лыкова.

Утром 8 сентября на место вылетел вертолет МЧС России МИ-8 с рабочей группой Главного управления, спасателями и представителями санавиации.

Специалисты намерены выяснить все обстоятельства пожара.

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