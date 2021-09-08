Усть-Канский район, Алтай, 8 сентября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Правоохранители в Республике Алтай рассказали об участившихся случаях ДТП с участием сельскохозяйственных животных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, с начала года зарегистрировано 77 подобных происшествий.

Корова на дороге

В результате наездов пять человек получили различные травмы. При этом чаще всего животные попадают в аварии в Онгудайском, Шебалинском и Кош-Агачском районах.

В частности, 4 сентября в селе Усть-Кан 35-летняя местная жительница за рулём ВАЗ-21 074 на большой скорости врезалась в стадо коров. Как минимум две коровы получили тяжёлые травмы, автоледи с места происшествия скрылась, но была вскоре задержана.

Протоколы об административном нарушении составлены как на водителя, так и на владельца животных. Последнего привлекли за прогон стада через дорогу вне специально установленных мест.

«Госавтоинспекция региона предупреждает участников дорожного движения о том, что риск наезда на животных увеличивается в ночное время, рано утром, а также при неблагоприятных погодных условиях или во время недостаточной видимости», — отметили в ведомстве, призвав водителей не превышать скорость.