Бразилиа, , 06:17 — REGNUM По меньше мере семь попыток вторжения демонстрантов в здание верховного суда Бразилии было предотвращено полицейскими, 7 сентября сообщило издание Folha de S. Paulo со ссылкой на источники в силовых органах бразильской столицы.

Полиция Бразилии (сс) Andre Gustavo Stumpf

По их мнению, ситуацию с атаками можно описать «почти как трагическую». В одном из случаев полиция смогла задержать двоих нарушителей. Подробности других попыток проникновения не приводятся.

Изданию также сообщили, что в начале акций протеста полицейским пришлось применить слезоточивый газ против демонстрантов, пытающихся вторгнуться в здание суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент Бразилии Жаир Болсонару выступил на митинге в бразильском городе Сан-Паулу и назвал политическими заключенными своих сторонников, оказавшихся под арестом по ряду обвинений. Он потребовал освободить всех арестованных.

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