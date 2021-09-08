Тайбэй, , 06:07 — REGNUM Власти Тайваня намерены и впредь защищать перед международным сообществом свой суверенитет и независимость, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Тайваня Оу Цзянган в ответ на высказывание главы МИД Польши Збигнева Рау о политике «одного Китая». Об этом 7 сентября сообщило агентство CNA.

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Выступая в Литве, польский министр заявил, что Варшава придерживается однозначной позиции, признавая Тайвань в качестве части Китая. Он добавил также, что «представительство» Тайваня в Польше «не имеет характера дипломатической площадки, а имеет характер экономическо-культурный».

В ответ на эти слова Оу Цзянган напомнила, что Тайвань и Польша «являются надежными партнерами в лагере демократии и свободы», подписали 22 соглашения и помогают друг другу во время пандемии COVID-19. Выступление польского дипломата в Литве она охарактеризовала как «адресованное странам Евросоюза, которые налаживают отношения с Китаем».

«МИД Тайваня будет и впредь подчеркивать международному сообществу, что наша страна является суверенной и независимой страной. Её суверенитет принадлежит 23,5 миллионам жителям Тайваня. Только народ Тайваня имеет право определять собственное будущее. Китайская Народная Республика никогда не управляла Тайванем», — сказала Оу Цзянган.

Представитель МИД добавила, что правительство Тайваня будет продолжать упорно работать, чтобы международное сообщество увидело и оценило стратегический смысл и ценность существования этого государства.