Якутск, 8 сентября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В Якутию приехали добровольцы, которые готовы лечить животных, пострадавших от лесных пожаров. Спасателей и ветеринаров прислало Российское биологическое общество, пишет 8 сентября ИА Sakhaday.

Олень

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Волонтёры пока не выехали на место пожаров и решают организационные вопросы. Главу республики Айсена Николаева они попросили помочь с транспортировкой до мест пожаров. Добровольцы привезли с собой необходимое количеством медикаментов, оборудования и снаряжения для поиска и оказания помощи диким животным, пострадавшим от пожаров. В группе спасателей и волонтёров три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии этим летом площадь, пройденная огнём лесных пожаров, превысила 8 млн га. На месте возгораний осталась выжженная пустыня, люди находили трупы не успевших спастись от огня животных.