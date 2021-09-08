Бразилиа, 8 сентября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Сторонники президента Бразилии Жаира Болсонару, которые попали под арест по ряду обвинений, являются политическими заключенными. Об этом бразильский лидер заявил 7 сентября на митинге в городе Сан-Паулу.

Marcelo Camargo/Agência Brasil Жаир Болсонару

Глава государства потребовал отставки судьи Федерального верховного суда старны Алешандри ди Морайс. Болсонару назвал его «подлецом и угнетателем бразильского народа», угрожая проведением расследованием в случае отказа уйти со своего поста.

Кроме того, президент «от имени всех присутствующих» выдвинул требование о немедленном освобождении всех арестованных. Их обвиняют в покушении на государственные институты и в распространении недостоверной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление общественной безопасности штата Сан-Паулу объявило, что на акциях в поддержку Жаира Болсонару в регионе собралось примерно 125 тысяч человек.