Хабаровск, 8 сентября, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Врачи Хабаровского края участвуют в пилотном проекте минздрава России по проведению операций на мозге для лечения эпилепсии — первая операция прошла в краевой клинической больнице им. профессора О.В. Владимирцева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства региона.

Minzdravao.ru Операция

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Координировал процесс главный нейрохирург РФ, академик Российской академии наук Владимир Крылов, который специально прилетел в Хабаровск и выступил в качестве наставника местных специалистов.

Медики удалили участок гиппокампа (очаг заболевания) 27-летнему пациенту. По прогнозам врачей, избавиться от приступов заболевания он сможет через два года.

«Существует фармакорезистентная форма эпилепсии, когда лекарственные препараты не помогают. Диагноз составляет 30−40% от числа пациентов, которые страдают приступами. Из них 10−20% нуждаются в хирургическом лечении. В год в России мы должны делать примерно 4−5 тысяч операций при подобных заболеваниях. Пациенты ждут операцию по 16−18 лет», — пояснил Владимир Крылов.

В рамках реализации проекта на Дальнем Востоке планируется создать три центра, в которых будут оказывать подобную помощь. Предположительно, центры будут созданы в Хабаровске, Владивостоке и Якутске.

«Выход на полную мощность в данном направлении может занять до четырёх лет: это и обучение персонала, и налаживание потока пациентов. Данные операции — всегда единичные случаи. Ранее проводились они за пределами Хабаровского края, ближайшим городом для наших пациентов был Новосибирск», — добавил главный врач краевой клинической больницы Михаил Космачев.

В России 485 тыс. пациентов страдают эпилепсией. В основном это молодые люди в возрасте 31−32 лет. Для них операция станет выходом из сложной жизненной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России жалуются на нехватку жизненно важного противосудорожного препарата «Суксилеп» (этосуксимид) производства Мите ГМБХ Арцнаймиттел (ФРГ).