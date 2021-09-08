Дубай, ОАЭ, 8 сентября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Семеро вооружённых американских граждан предприняли попытку попасть из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территорию Афганистана. Об этом 8 сентября сообщил журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные силы США

По предварительной информации, американцы прибыли на частном самолёте в аэропорт Дубая с огнестрельным оружием и были задержаны полицией. В ходе разбирательств задержанные заявили, что планировали попасть в Афганистан для оказания помощи по эвакуации граждан. При этом никаких сопроводительных документов, подтверждающих план полёта, у американцев не было.

Посольство США в Дубае связалось с местными властями по данному инциденту, позднее задержанные американские граждане были отпущены под залог. Уточняется, что в Госдепартаменте США подтвердили факт произошедшего, но подробности не сообщили.

Напомним, военная миссия США в Афганистане и эвакуация гражданских лиц из Кабула завершилась 30 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пентагоне заявили о «запятнанных кровью американцев руках» у вошедших в состав нового правительства членов радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).