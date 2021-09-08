Новосибирск, 8 сентября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Территорию будущего парка «Арена» у строящегося ледового дворца спорта в Новосибирске разбили на зоны, связанные сетью дорожек. В центре парка обустраивают гигантскую снежинку — на этой площадке будут устанавливать новогоднюю ёлку и заливать каток. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

«Впервые за долгое время мы создаём парк с нуля. Это пойма реки Оби, территория была законсервирована, ею не пользовались. После того, как было принято решение о строительстве ледового дворца, мы заявили о намерении создать здесь парковую зону и тем самым дали старт её развитию», — уточнил Локоть.

Объект рассчитан на два года. Стоимость — 442 млн рублей.

«Это большие деньги, но здесь очень много работ, связанных со строительством инженерных коммуникаций. На территории не было ни света, ни воды, ни дренажа: всё это пришлось делать. Большой объём земляных работ, они уже практически закончены. Сейчас приступили к созданию твёрдых поверхностей. Хотелось бы запустить этот парк летом следующего года, то есть раньше срока, указанного в проекте», — подчеркнул он.

Парк станет одной из центральных площадок проведения мероприятий в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в 2023 году.