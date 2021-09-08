Мехико, 8 сентября, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,9 зафиксировали на территории Мексики, сообщает сейсмологическая служба республики.

Zeml.info Землетрясение

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 14 километрах к юго-востоку от города Акапулько. Глубина залегания очага сейсмособытия составила десять километров. Отмечается, что подземные толчки ощутили как жители юга Мексики, так и Мехико. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября на территории Иркутской области произошли два землетрясения. По предварительным данным, пострадавших не было.