Улан-Удэ, 8 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано два новых летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались два человека в возрасте старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в Бурятии стали 1791 пациент, страдавшие, как отмечается, тяжёлой сопутствующей патологией.

В стационарах республики по состоянию на утро 8 сентября лечатся 327 пациентов, 46 из которых находятся в реанимации. 26 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят ещё 955 носителей коронавируса.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 402 койки: занято — 327, свободно — 75 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,3%», — отметили в оперштабе.