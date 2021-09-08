Мюнхен, Германия, 8 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Китайские и европейские автомобильные фирмы должны воспользоваться своей взаимодополняющей ролью в отрасли для обмена продукцией и технологиями, чтобы добиться взаимовыгодных результатов, заявил глава европейского филиала китайского автопроизводителя Great Wall Motor (GWM), сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

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Выход на зарубежные рынки, особенно на такой важный, как Европа, позволяет китайским автомобильным брендам расширяться и становиться сильнее исполнительный директор GWM Europe Сянхуа Цяо на проходящем Международном автосалоне (IAA) в Германии.

«Поэтому, несмотря на пандемию COVID-19, нам необходимо было явиться на шоу», — сказал он.

Во время автосалона компания Цяо объявила о глобальном дебюте подключаемой гибридной версии своего среднеразмерного внедорожника WEY Mocha.

Ожидается, что автомобиль, обладающий системой интеллектуального вождения, работающий на электричестве и с дальностью более 150 км, будет доступен для предварительного заказа к концу 2021 года, а первые поставки начнутся в первой половине следующего года.

В этом году IAA, посвященная теме «Что будет двигать нами дальше», фокусируется на преобразовании автомобильной промышленности в сторону климатически-нейтральной мобильности.