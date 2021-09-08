Якутск, 8 сентября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. В Якутии прекратился миграционный отток и начался прирост населения. Об этом заявила министр экономики республики Майя Данилова, пишет 8 августа ArcticPost.

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Она подчеркнула, что республика — практически единственный субъект Дальнего Востока, в котором прекратился миграционный отток. По словам Майи Даниловой, прирост численности населения Якутии за два года составил 15 тысяч человек — это почти столько же, сколько за предшествующий этим двум годам пятнадцатилетний период.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет отток населения с территории Дальнего Востока удалось сократить в 2,2 раза и в 2020 году он составил 14,8 тыс. человек.