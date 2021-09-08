Владивосток, 8 сентября, 2021, 05:48 — ИА Регнум. АО «Корпорация развития жилищного строительства», созданное в 2016 году по распоряжению департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, объявило тендер на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию группы многоквартирных жилых домов во Владивостоке. Лот оценили в 3,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Из документации к тендеру

Итоги тендера подведут 21 сентября 2021 года. Максимальная цена договора — 3 255 204 010 рублей. Источник финансирования — собственные средства корпорации. Завершить работу должны до 31.03.2024 года.

Строительство будут вести в районе улицы 2-я Поселковая, 1А. Под задачи определен земельный участок площадью 24 588 кв. м. На публичной кадастровой карте его кадастровая стоимость оценивается в 61 235 185,45 рубля.

В целом планируется возвести три высотки общей жилой площадью квартир 35,5 тыс. кв. м на 650 квартир, из которых 325 — однокомнатные, и подземную автостоянку на 560 мест. Высотность зданий не должна быть более 25 этажей.

В зоне застройки объектов планируется предусмотреть детские игровые площадки, хозплощадки, автопарковки и площадки для отдыха взрослого населения.

Напомним, во Владивостоке за 2020 год в целом было построено 304,8 тыс. кв. метров жилья, куда входят как многоквартирные, так и частные дома.