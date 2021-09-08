Шанхай, Китай, 8 сентября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Регистрация СМИ на четвертую Китайское международное импортное Экспо (CIIE), запланированное в Шанхае с 5 по 10 ноября этого года, началась 7 сентября, объявили организаторы, передает агентство Синьхуа.

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Регистрация через WeChat будет открыта до 15 октября, а сотрудники СМИ могут зарегистрироваться онлайн через вебсайт CIIE, приложение, официальную учетную запись WeChat или ее мини-программу WeChat.

Журналисты, зарегистрировавшиеся на третью выставку CIIE в прошлом году, могут активировать свои предыдущие учетные данные и продолжать использовать их для участия в выставке этого года, при соблюдении определенных условий.

Число ведущих компаний, подписавшихся на четвертую выставку CIIE, уже превысило число третьей выставки, причем многие фирмы принимают участие в выставке во второй или третий раз, сказал заместитель директора бюро CIIE Сунь Чэнхай.

CIIE является первой в мире специализированной выставкой импорта, и за последние три года она принесла плодотворные результаты, утверждают организаторы.