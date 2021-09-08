Кызыл, 8 сентября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. В Туве объявили о начале прививочной кампании против сезонного вирусного гриппа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в республику поступило 33 070 вакцин «Совигрипп», предназначенных для взрослых и 26 600 доз препарата «Ультрикс-Квадри» для детей.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от гриппа

Поставка следующей партии ожидается в середине октября. Всего планируется вакцинировать 60% всего населения региона или 196,4 тыс. человек, в том числе более 94,3 тыс. детей и почти 1,5 тыс. беременных женщин.

«За счет бюджетных средств подлежат вакцинации против сезонного вирусного гриппа также работники сфер здравоохранения, образования, социальные работники, студенты, призывники, а также больные с хроническими заболеваниями и пожилые люди старше 60 лет», — отметили в минздраве.

Добавим, что за минувшую неделю в Туве зафиксировано более 1 тыс. случаев ОРВИ. 18 человек госпитализировано, в том числе 12 детей.

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