Кемерово, 8 сентября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. На кемеровском «Азоте» стартовали пусконаладочные работы по производству водорода из природного газа. Здесь открыли новый цех, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Этого события на предприятии ждали 30 лет. Производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, с новыми рабочими местами, которые требуют совершенно другой уровень подготовки, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Теперь задача предприятия — поднять уровень средней заработной платы до 80 тысяч рублей, что позволит привлекать высококвалифицированные кадры. Важно, что здесь будут применять технологии, соответствующие всем экологическим стандартам. Благодарю коллектив «Азота» за трудовые успехи, лидерство в химической промышленности Кузбасса и за её развитие».

По официальным данным, запуск нового производства позволит создать 22 современных рабочих места. Кроме того, ввод нового производства позволит вывести из эксплуатации устаревшие, экономически неэффективные и уступающие новому по уровню безопасности для персонала и воздействия на окружающую среду водородные установки.