Владивосток, 8 сентября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. Во Владивостоке 7 сентября открылась комфортная, в новом формате взаимодействия с читателем, с современными цифровыми технологиями первая модельная библиотека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Tambov.gov.ru Модельная библиотека нового поколения

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Новое модернизированное пространство создано на базе Центральной библиотеки им. А.П. Чехова в рамках нацпроекта «Культура». В помещении заменили полы, облицовку стен, установили современные системы освещения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также охранно-пожарную сигнализацию.

Всё пространство библиотеки адаптировано для маломобильных горожан и читателей с дополнительными потребностями, оборудован многофункциональный зал.

Также есть компьютерный класс, терминал самообслуживания, который позволяет получить или сдать книгу без помощи персонала. При этом терминал проводит дезинфекцию книг.

Для библиотеки закупили планшеты, интерактивные доски, проектор, веб-камеры для онлайн-трансляций, современную акустическую систему и многое другое. Обновился и книжный фонд — закуплено более 3 тыс. экземпляров изданий.

На создание модельной библиотеке по нацпроекту из федерального бюджета выделено 10 млн рублей, еще более 10 млн выделил городской бюджет на капитальный ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе завершили модернизацию городской библиотеки №2 имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.