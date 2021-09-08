Пекин, 8 сентября, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Китай развернет пилотную схему торговли «зеленой» энергией, чтобы помочь обществу активно потреблять экологически чистую энергию и ускорить переход на низко углеродный режим, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, в рамках пилотной схемы пользователи, у которых есть спрос на экологически чистую энергию, будут напрямую торговать с предприятиями по производству энергии ветра и фотоэлектрической энергии. Другие предприятия по производству возобновляемой энергии будут включены в схему шаг за шагом.

Комиссия не уточнила сроки реализации пилотной схемы, но она будет работать с Государственным управлением энергетики, чтобы задать инструкции, в то время как компании State Grid и China Southern Power Grid Company организуют центры обмена электроэнергией в Пекине и Гуанчжоу для выполнения конкретных работ.