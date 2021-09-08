Новосибирск, 8 сентября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года в Сибирскомфедеральном округе было зарегистрировано43,9 тыс. браков (на27,7% больше, чем в первом полугодии2020 года) и38,1 тыс. разводов (на32,4% больше). Об этом сообщил Новосибирскстат.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак

«По показателям разводимости наибольшую величину показывает Алтай — здесь на 100 браков приходилось 103 развода, — уточнил региональный орган статистики.

Регионом с наименьшим количеством разводов, по данным Новосибирскстата, традиционно остаётся Тува — на 100 браков приходится 56 разводов.