Якутск, 8 сентября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Жители и компании Якутии отправляли продукты, снаряжение и деньги добровольцам, участвующим в борьбе с возгораниями на территории республики. Всего общественный добровольческий штаб по тушению лесных пожаров региона собрал 38 млн 145 тыс. рублей, пишет ЯСИА.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

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На эти деньги огнеборцам купили и отправили более 500 противопожарных ранцев, около 900 спецкостюмов, 277 палаток, почти 800 спальных мешков. Для добровольцев также купили 4,5 тыс. банок тушёнки, свыше 1,2 тыс. кг картофеля, порядка 600 индивидуальных рационов питания и 22 тыс. литров бутилированной воды.

В село Бясь-Кюель, где из-за лесного пожара сгорели 39 домов, отправили 30 грузовиков с гуманитарной помощью и 200 коробок с вещами.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь перекинулся на село Бясь-Кюель 7 августа. Дома и хозпостройки для погорельцев государство строит заново на бюджетные средства.