Новосибирск, 8 сентября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. В Новосибирске строители завершил восьмую стадию надвижки пролётного строения четвёртого моста через реку Обь. Его длина увеличилась на 45 погонных метров и составила 330 погонных метров — 42,5% от общей длины пролёта над руслом реки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

Группа «ВИС» Пролётное строение четвёртого моста в Новосибирске

Мостостроители началиукрупнение металлоконструкций следующей стадиинадвижки. Длина сборки составит ещё 48 погонных метра, масса монтируемых металлоконструкций — 676 тонн.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением всех контрольных точек графика строительства», — уточнили в компании.

Напомним, надвижку пролётного строения началив марте 2021 года. Всего предусмотрено16 стадий.