Владивосток, 8 сентября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке откроют ресурсный центр инвазивных технологий — будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в организм человека.

CSIRO Чип

ДВФУ и Дальневосточный фонд высоких технологий на прошедшем VI ВЭФ подписали соглашение о совместной реализации проекта уже в течении года — создание центра инвазивных нейротехнологий и клинической биомеханики.

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«Это будет комплексный медцентр в который будет входить как проведение операций, реабилитация, создание новых образцов, проведение научно-исследовательских работ по этому направлению. Например, вживление чипов в организм», — рассказал РИА Новости глава Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.

Планируемый объем финансирования до 350 млн рублей.

Технологии, которые будут использоваться в ресурсном центре, позволят людям с нарушениями центральной нервной системы, либо попавших в аварии преодолеть фантомные боли.

Как сообщало ИА REGNUM, сегмент рынка чипирования может оказаться не очень большим, потому что за выполнение тех же функций будут бороться другие технологии. Например, предполагается, что в случае прямого соединения мозга с сенсорами, человек сможет быстрее принимать решения и отдавать приказы, заявил аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.