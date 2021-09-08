Усть-Канский район, Алтай, 8 сентября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, лидером по приросту стал Усть-Канский район, где диагноз подтвердился у семи человек.

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Новые носители также зарегистрированы в Горно-Алтайске, Майминском, Онгудайском, Турочаксоком и других районах.

«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 935 случаев заболевания: 6545 — в городе Горно-Алтайске, 3061 — в Майминском районе, 3022 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за последние сутки 65 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 19 681 человек.