Нью-Йорк, США, , 05:19 — REGNUM Представитель афганского Фронта национального сопротивления опроверг сообщения о том, что провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 7 сентября американский телеканал CNBC.

Афганская деревня

По его словам, завладение террористами Панджшерской долиной не означает, что сопротивление им прекращено — в провинции продолжаются бои.

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В свою очередь старший научный сотрудник Атлантического совета Камаль Алам, осведомлённый о ситуации в Афганистане, сообщил о минимальном уровне контроля обстановки со стороны террористических сил.

«Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в исторически важную долину, нет никаких свидетельств того, что они взяли её под свой контроль», — цитирует телеканал собеседника.

Ранее Фронт национального сопротивления обвинил Пакистан в авиаударе по Панджшеру.

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