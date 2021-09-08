Новосибирск, 8 сентября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Новосибирскстат подвёл итоги финансовых результатовдеятельности организаций с января поиюнь 2021 года. По оперативнымданным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) новосибирских организацийсоставил 71,3млрд рублей. Это в 2 разабольше,чем за соответствующий период2020 года.

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Так, за первые полгода795 организаций (72%) показали прибыль78,8 млрд рублей. Это на59, 9% больше, чемза январь- июнь2020 года.

Основная сумма прибыли была получена предприятиями такихвидов деятельности, как обрабатывающие производства- 27,7%, оптовая ирозничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов- 19,4%, добыча полезных ископаемых - 17,6%.

Отмечается, что с отрицательным финансовым результатом отчётный период завершили 309 организаций (28%), общая сумма убытка — 7,5 млрд рублей. Это на 47,9% меньше, чем за январь - июнь 2020 года.

Основная суммаубытка у предприятий, занимающихся обрабатывающим производством- 33%, добычей полезных ископаемых - 13,7%, обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированиемвоздуха- 12, 1%.