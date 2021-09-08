Улан-Удэ, 8 сентября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Новым министром финансов Бурятии назначен Георгий Мадаев. Указ об этом 7 сентября подписал глава республики Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Министр финансов Бурятии Георгий Мадаев

Новый член правительства родился в 1976 году в селе Татаурово Прибайкальского района. Окончил Бурятскую государственную сельхозакадемию по специальности «экономист по бухгалтерскому учёту», после чего работал по этому направлению. В министерстве финансов республики с 2000 года. С 2018 года являлся первым замглавы минфина.

В феврале 2021 года был назначен временно исполняющим обязанности министра финансов. 31 августа прошло заседание комиссии Минфина РФ по поводу соответствия квалификационным требованиям кандидата на должность руководителя регионального финансового органа.

«По итогам успешного прохождения тестирования и собеседования комиссия приняла решение о соответствии кандидатуры Георгия Мадаева квалификационным требованиям на должность министра финансов Бурятии», — отметили в правительстве.

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